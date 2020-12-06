شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يتفقد صوب الأعشاب الطبية بسانت كاترين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأحد، صوب الأعشاب الطبية والعطرية بسانت كاترين، التي يتدرب بها طلاب المدرسة الثانوية الزراعية عمليًا على زراعة الأعشاب التي تشتهر بها المدينة.

وشجع «فودة» الشابة السيناوية زهرة مجدي، التي تدير مشروع لتجفيف الفواكه الطبيعية المزروعة بسانت كاترين والتسويق والترويج لها عبر الإنترنت.

كان برفقة المحافظ المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ، واللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين.