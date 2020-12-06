شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة و الأثار يتفقد قاعة المومياوات الملكية بـ«القومي للحضارة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الأثار ، اليوم الأحد، تجهيزات قاعة المومياوات الملكية وفتارين العرض ومعمل الترميم بالمتحف القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط استعدادا لاستقبال المومياوات.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار ،أن عملية نقل المومياوات الملكية تتم وفقاً لإجراءات محددة يراعى فيها كافة معايير الأمان والسلامة المتبعة عالمياً في نقل القطع الأثرية، من خلال وضعها داخل وحدات تعقيم مجهزة بأحدث الأجهزة العلمية، ومُحملة على عربات تم تصميمها وتجهيزها خصيصاً لذلك الحدث، بهدف الحفاظ على سلامة المومياوات، وضمان تنفيذ الاحتفالية بما يليق بعظمة الحضارة المصرية القديمة.

جدير بالذكر أن المومياوات التى سيتم نقلها يبلغ عددها 22 مومياء ملكية منها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثانى، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتى الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.