شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يناقش الاستعدادات النهائية لنقل المومياوات من متحف التحرير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع اليوم الأحد، بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع أعضاء اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي، وذلك لمناقشة التجهيزات النهائية استعدادا لاستقبال المومياوات الملكية والمقرر نقلها قريبا في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة التجهيزات الفنية والعلمية والتقنية لعملية نقل المومياوات والتي يُشرف عليها لجنة متخصصة، والتجهيزات الخاصة بمعمل الترميم وفتارين العرض، بالاضافة إلى مناقشة طريقة عرض المومياوات بالقاعة مع التوابيت الخاصة بها.