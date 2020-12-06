شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تختتم فعاليات بطولة «كمال الأجسام» بمشاركة 80 طالبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت بطولة الطلبة في كمال الأجسام، والتي نظمتها إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج، الأحد، بقاعة المؤتمرات الكبري بمقر الجامعة القديم.

وقال الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات صحفية، إن البطولة ضمت ٨٠ طالبا بمختلف الكليات، وهدفت إلى خلق التنافس بين الطلاب الذين يتمتعون بلياقة بدنية وقوة عضلية عالية، بالإضافة إلى إظهار الكتلة العضلية للمتسابقين وتقسيماتها وتناسقها بطريقة جمالية، لافتا إلى أن البطولة قام بتحكيمها أعضاء الاتحاد المصري لكمال الأجسام بمنطقة سوهاج برئاسة فتحي عبدالرحمن مهران.

وأوضح صبري إبراهيم، مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، أنه في أوزان ٦٥ كيلو فاز الطالب هشام كمال بكلية الحقوق بالمركز الأول، ومعتز أحمد بكلية التجارة بالمركز الثاني، أما في أوزان ٧٠ كيلو، فقد فاز الطالب خالد لطفي بكلية الحقوق بالمركز الأول، ومحمود علاء الدين بكلية التربية الرياضية بالمركز الثاني، كما انتهت تصفيات المتسابقين بأوزان ٧٥ كيلو بحصول الطالب محمد أبوزيد بكلية الآداب على المركز الأول، وحصول الطالب محمد طلعت بكلية الآداب على المركز الثاني.

وأضاف إبراهيم أنه في منافسات أوزان ٨٠ كيلو، أحرز الطالب محمد جابر بكلية تكنولوجيا التعليم المركز الأول، كما فاز الطالب عصام أحمد بكلية التربية بالمركز الثاني، وفى أوزان ٨٥ كيلو، حصل الطالب براء أيمن بكلية التربية الرياضية على المركز الأول، كما حصل زياد علاء بكلية الحقوق على المركز الثاني، وفي منافسات أوزان ٩٠ كيلو، فاز الطالب حسام الدين عارف بكلية الحقوق بالمركز الأول، كما فاز الطالب محمد على بكلية التمريض بالمركز الثاني.