شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية: عظة الأربعاء لقداسة البابا تواضروس دون جمهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن هناك قرارات لمدة شهر تنص على تعليق صلوات الأحد، وتعليق القداسات بالقاهرة والإسكندرية.

وأضاف القس بولس حليم، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأحد، أنه سوف يتم متابعة قداس الأعياد عبر الفضائيات القبطية، والهدف من ذلك هو الحد من خطورة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن صلوات الجنازة تقام بحضور أسرة المتوفي فقط، وإذا كانت الوفاة بسبب فيروس كورونا ستكون الصلاة على المتوفي في المدافن فقط.

وأوضح أن عظة الاربعاء لقداسة البابا تواضروس الثاني ستكون الأربعاء المقبل بدون جمهور.