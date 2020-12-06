شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الحامول يتابع أعمال النظافة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، الأحد، اعمال النظافة بالمدينة والقري موجها بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين والقري.
وقام عصام القصيف، نائب رئيس المدينة، يرافقه جهاز النظافة والتجميل بتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع المتولد اليومي من القمامة والأتربة، كما تابع ابراهيم غازي سكرتير الوحدة المحلية بالكفر الشرقي أعمال النظافة ومسح الطرق ورفع المتولد اليومي من القمامة والأتربة وتحميلها إلى المقالب العمومية.
في السياق، قام تميم ابو زيد، رئيس قرية الزعفران، بمتابعة أعمال صيانة كشافات الانارة العامه بشوارع الزعفران ورفع مستوي الانارة بالقرية.
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