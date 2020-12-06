شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب ينشر تريلر فيلم "مؤامرة ضد الرئيس".. ويؤكد: فزت بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مشاركة تغريدة كتبها النائب سكوت أدامز حول نتيجة الانتخابات، قائلا: "فزت بالانتخابات، بشكل كبير"، وكان أدامز كتب فى تغريدته: " لا يهم تاريخ تزوير الانتخابات، لا يهم أي من مزاعم تزوير الانتخابات الحالية، ما يهم هو أن شفافية فرز الأصوات تم إنكارها بالقوة فى المدن الرئيسية، هذه نهاية الجمهورية (بالمعنى الحرفى للكلمة) وأكثر من سبب كاف لإسقاط الانتخابات."

كما أعاد ترامب مشاركة فيلم حمل اسم "المؤامرة ضد الرئيس"، وكتب عليه "إعلان الفيلم الجديد هنا! المؤامرة ضد الرئيس فى دقيقتين و 20 ثانية !!! الفيلم كامل على أمازون."

وجاء فى إعلان الفيلم تفاصيل هجوم الإعلام على ترامب بإدعاء التواطؤ مع روسيا، ويظهر أوباما وهو يتحدث عن نقل السلطة السلمى باعتبارها أحد أبرز أساسيات الدستور الأمريكى، ولكن يزعم الفيلم إن ما حدث مع ترامب لم يكن كذلك نظرا للهجوم الذى تعرض له.

وهاجم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قناة فوكس نيوز فى تغريدة على "تويتر"، وقال إن الشبكة لا أحد يشاهدها خاصة فى فترة النهار، مقارنا إياها بسى إن إن وإم إس دى إن سى.