البابا تواضروس: قرار وقف القداسات متروك لكل كاهن حسب انتشار كورونا بالمنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن قرار وقف القداسات متروك لكل كاهن حسب حالة انتشار فيروس كورونا فى المنطقة، مشيرا إلى أن هناك 20 كاهنا رحلوا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "ON" مع الإعلامية لميس الحديدى: "نتابع الوضع الصحى في كل منطقة، ولكن الموجة الثانية من فيروس كورونا سببت إزعاجا وأثرت على كثيرين رغم الاحتياطات الموجودة، ولاحظنا زيادة عدد المصابين، والمشكلة في أن هناك مصابين لا تظهر عليهم الأعراض لكن وجودهم فى أى تجمع يسبب نقل العدوى".

وذكر أنه بداية من 10 ديسمبر هناك صلوات تخص القديسة مريم العذراء صلوات ليلية، ولكن تجمعهم في الكنيسة تكون مغلقة لأن الجو بارد، واحتمالات تزيد الإصابات، مردفا: "من باب الوقاية يجب أن نتوقف قليلا ونتابع الصلوات من خلال التليفزيون، والأباء الكهنة يصلوا صلوات محدودة". وتابع: "مفيش أفراح فى الصوم، الجنازات تكون مع أسرة المنتقل والمتوفى فقط، ومعظم الأديرة مغلقة بالطبيعة لكن الأباء يصلون"، مردفا: "ألبس الكمامة وأغسل أيدى كتير، بسمع الكلام أنا، ويجب أن تكون المقابلات قليلة ونلتزم بعملية التباعد". وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قررت اتخاذ قرارات جديدة بعد وفاة العديد من الكهنة خلال الأيام الماضية، وقد أصدرت تعليمات جديدة ليتم تطبيقها على "إيبارشية البابا" وهى كنائس القاهرة والإسكندرية، مشيرة خلالها إلى أنه فى إطار متابعة تطورات الوضع الصحى وتطورات انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وتجنبًا للتجمعات، حمايةً لأبنائنا وللمجتمع، وبعد تزايد أعداد الإصابات والمنتقلين من الآباء الكهنة والشعب، تقرر العمل بما يلى بكنائس القاهرة والإسكندرية بدءا من اليوم الاثنين، ولمدة شهر. وقرارات الكنيسة الجديدة كالتالى: وقرارات الكنيسة الجديدة كالتالى: 1. تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة الخدمية. 2. تعليق خدمة القداسات تمامًا ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة. 3. تعليق سهرات شهر كيهك تمامًا، والاكتفاء بمتابعة، تسجيلات للسهرات المسجلة التى ستذاع على القنوات الفضائية المسيحية. 4. إقامة صلوات الجنازات بكاهن واحد وشماس واحد فقط إلى جانب أسرة المنتقل ويفضل أن يكون ذلك فى كنائس المدافن. 5. إيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع. 6. يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني. 7. يسمح بإتمام سرى المعمودية والميرون بحضور أسرة المعمد فقط (4 أفراد). 8. تستمر الدراسة فى الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بنسبة حضور 25%. 9. يلتزم الكهنة والشمامسة وجميع أفرد الشعب باتباع وتطبيق التعليمات الاحترازية بكل دقة. 10. بالنسبة لإيبارشيات الكرازة المرقسية يقرر المطران أو الأسقف كل فى إيبارشيته بالاشتراك مع مجمع الكهنة ما يناسب الوضع الصحى بالإيبارشية. وبعد التعليمات الجديدة، عدلت بذلك الكنيسة خطتها الأولى التى أعلنت عنها فى 27 أكتوبر الماضى، والتى سمح خلالها باستمرار خدمة مدارس الأحد والاجتماعات بالقطاعات الرعوية التابعة لقداسة البابا بالقاهرة والاسكندرية بنسبة 25 %.

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