شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن مواصلة حظر التجوال والعمل بالإجراءات الاستثنائية حتى 30 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأحد، مواصلة حظر التجوال من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا في جميع الولايات كامل أيام الأسبوع، وذلك حتى 30 ديسمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها - أنه وفقًا لاجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد، وبعد جلسات العمل مع ممثلي الوزارت والقطاعات والهيئة العلمية التي خصصت لتقييم نجاح الإجراءات الصحية الوقائية، فقد تقرر كذلك مواصلة منع إقامة المعارض التجارية والمنتديات والمؤتمرات، واعتماد توقيت العمل بالنسبة للمقاهي إلى الساعة السابعة مساءً مع رفع المقاعد على الساعة الرابعة بعد الظهر.

وأضافت أنه تقرر مواصلة منع استعمال الشيشة في جميع الفضاءات المفتوحة للعموم، والاقتصار على ثلاثين شخصًا بالنسبة للحفلات الخاصة، وثلاثين شخصًا بالنسبة لمواكب الدفن، وإجبارية ارتداء الكمامة بجميع الفضاءات، والالتزام بمواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية، موضحة أنه تقرر أيضًا دعوة الولاة إلى ضرورة الحرص على تنفيذ ومراقبة هذه الإجراءات على المستوى الجهوي والمحلي.

كما تقرر تعديل الإجراءات الخاصة بالنسبة للوافدين إلى البلاد التونسية بما في ذلك الإجراءات الخاصة بالرحلات غير المنتظمة والإقامة القصيرة التي لا تتجاوز الخمسة أيام مع إجبارية الاستظهار بتحليل سلبي RT PCR لا يتعدى 72 ساعة مع مراعاة الحالات الاستثائية من قبل لجنة الحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت، مساء أمس /السبت/، ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3526 حالة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 102 ألف و991 إصابة.