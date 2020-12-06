شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة غسل الأموال تحدث قائمتها فى مصر بـ6542 إرهابيا على رأسهم صفوان ثابت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عممت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قائمة بالكيانات الإرهابية والإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب داخل مصر وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015، وقرارات الإدراج الصادرة بشأنهم من المحكمة، والمحدثة حتى تاريخ 23 نوفمبر الماضى، على الدول التابعة لمجلس الأمن وذلك لتجفيف منابع تمويل الإرهاب .

وبلغ عدد الإرهابيين المدرجين على قائمة الإرهاب فى مصر وفقا لـ30 حكما صادرا خلال الفترة من 4 يوليو 2016، وحتى 23 نوفمبر 2020، نحو 6542 إرهابيا، بدلا من 6305 إرهابيين بينما بلغ عدد الجماعات والتنظيمات المدرجة على قائمة الكيانات الإرهابية 8 كيانات.



قائمة الكيانات الإرهابية وتتضمن اسم صفوان ثابت

وجاء على رأس قائمة الإرهابيين المدرجين محمد بديع عبدالمجيد مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، يليه نائبه السابق محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر، ثم محمد سعد توفيق الكتاتنى وعصام الدين محمد حسين العريان، والسيد محمود عزت إبراهيم عيسى، ومحمد أبو تريكة، وصفوان ثابت.

وتضمنت القائمة المحدثة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اسم الإرهابى، وآخر أرقام الرقم القومى الخاص به، وتاريخ الميلاد، واسم الكيان ورقم القضية الصادر فيها حكم الإدراج وعدد الجريدة الرسمية التى نٌشر فيها قرار الإدراج.

وأضيف على القائمة 28 متهما جدد لقائمة الإرهاب من بينهم عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمود محمد فتحى، وإبراهيم السيد محمد عبده عطا.