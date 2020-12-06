شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الاحتياطي النقدي المصرى يرتفع لـ 39.221 مليار دولار نهاية نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها تغطية كاملة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا، وارتفاع الاحتياطي النقدي المصري لـ 221 مليار دولار نهاية نوفمبر، فضلاً عن تقارير سياسية ورياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

بسام راضى من باريس: دوائر مشتركة فى المواقف بين مصر وفرنسا بشرق المتوسط وليبيا

أكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى فرنسا، ستشهد التباحث في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية، مشيرا إلى زيارة الرئيس السيسى إلى فرنسا في أكتوبر 2017، وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر فى يناير 2019، حيث كانتا مهمتين لتدعيم العلاقات.

رئيس الوزراء: جهود مكافحة الإرهاب لن تكتمل دون مواجهة حازمة لداعميه

شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فى أعمال قمة الاتحاد الأفريقى الإستثنائية الافتراضية الرابعة عشرة لإسكات البنادق، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى.

واستُهلت فعاليات القمة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء قوات حفظ السلام، وضحايا العنف فى أفريقيا.

صورة تجمع محمد فضل مع إكرامى ورمضان صبحى فى مؤتمر بيراميدز

حرص محمد فضل عضو اللجنة الخماسية الذى تقدم باستقالته مؤخرا على إلتقاط صورة يتوسط فيها الثنائى شريف إكرامي ورمضان صبحي لاعبي الأهلي السابقين وبيراميدز الحاليين على هامش مؤتمر إعلان بيراميدز عن شعاره الجديد في احد الفنادق الكبرى، وتواجد فضل في المؤتمر الصحفى مما أثار العديد من التساؤلات لدي الجماهير حول الصفة التي حضر بها فضل المؤتمر وظهوره في هذه الصورة.

والد محمد الشناوى: ابنى يتبارك بدعوات والدته وكان شقى وهو صغير.. فيديو لايف

أكد السيد الشناوى، والد الحارس محمد الشناوى، حارس المنتخب والنادى الأهلى، أنه يعتز بابنه وبما وصل له بتوفيق من الله وبمجهوده، مشيرًا إلى أن نجله كان شقيا وهو صغير يهتم بلعب الكرة، وكان حارس مرمى فى نادى الحامول، وتهافتت عليه الأندية ومنها نادى الزمالك والإسماعيلى والأهلى وغيرهم من الأندية، ولكنه فضل النادى الأهلى.

الفتوى والتشريع تنهى نزاعا بين "نقل القاهرة" ومجلس النواب بسبب 12 ألف جنيه

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة برد مبلغ 12 ألفا و510 جنيهات إلى مجلس النواب فارق المصروفات الإدارية، بعد عمل التجهيزات الأمنية والهندسية لتأمين المقر البرلماني، تقرر تركيب صدادة اقتحام عند البوابة رقم (4)، مما استوجب تحويل مسار خط الصرف الصحى بالموقع.

اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدورى الجديد 2020 -2021

أعلن اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، اليوم الأحد، جدول مباريات الدورى العام الجديد موسم 2020 -2021، والذى ينطلق يوم 11 ديسمبر الجارى بعد وصول جميع الموافقات الأمنية على الملاعب ومواعيد المباريات، وفقا للاتفاق مع اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية.

البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي ليسجل 39.221 مليار دولار نهاية نوفمبر

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي بنهاية شهر نوفمبر الماضي ليسجل 39.221 مليار دولار.

وذكر البنك في بيان له أن الاحتياطي النقدي سجل بذلك زيادة قدرها 1.8 مليون دولار عن نهاية أكتوبر الماضي.

ضبط 14.5 طن أحجار تحتوي على خام الذهب

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط 12 طن أحجار يشتبه فى إحتوائها على خام الذهب، مُحملة على سيارة نقل، قادمة من مرسى علم إتجاه إدفو قيادة "سائق مقيم بمحافظة سوهاج"، وبمواجهته اعترف بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب ، وأن الأحجار من متحصلات التنقيب والسيارة للنقل.

متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي يستهل نشاطه فى فرنسا بلقاء إيف لودريان

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن هناك لقاء مرتقبًا مساء اليوم، الأحد، بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والوفد المرافق له ووزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان بمقر وزارة الخارجية الفرنسية، يعقبها مأدبة عشاء تكريمًا للرئيس.

نقل 422 أسرة من الهجانة لـ"أهالينا" وإزالة 165 منزل أسفل الضغط العالى.. صور

واصلت أجهزة محافظة القاهرة أعمال إزالة التعارضات والمبانى أسفل مسار خطوط الضغط العالى بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر نظراً لخطورتها على السكان وعلى الصحة العامة "عشوائيات خطرة غير آمنة" وأيضا لتنفيذ مسار طريق محور يربط منطقة مدينة نصر بطريق السويس وسيتم تحويل خطوط الضغط العالى إلى خطوط أرضية .

الزمالك يتراجع عن صفقة أمير عادل وعدم سداد مقدم التعاقد

تراجع مسئولو الزمالك عن إتمام صفقة أمير عادل، الذى انضم حديثًا لصفوف القلعة البيضاء، بناءً على الرؤية الفنية للبرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للأبيض، وذلك بعد الإعلان عن ضمه لمدة 4 مواسم، حيث كانت تضع إدارة نادى بندًا فى عقد أمير عادل الذى تم التعاقد معه لتدعيم الخط الأمامى يقتضى بأحقية الزمالك فى فسخ التعاقد حال عدم سداد مقدم عقده خلال 15 يوماً وهو ما سيحدث.