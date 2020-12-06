بالفيديو.. مصرع 6 عناصر إجرامية عقب تبادل إطلاق نار مع الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي 6 عناصر إجرامية مصرعهم، وأمكن ضبط 99 آخرين فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية على مستوى الجمهورية خلال حملات موسعة على البؤر الإجرامية.

وعثر بحوزته المتهمين على 105 قطع أسلحة نارية، وضبط (252,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 150جرام لمخدر الهيروين – 2 كيلو جرام لمخدر الشابو - 500 جرام لمخدر الأفيون - 114قرص مخدر - 20 كيلو جرام لمخدر البانجو – 100 جرام لمخدر الهيدرو).

واستهدف قطاع الأمن العام بؤرا إجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بنطاق محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد)، ومنطقة "السحر والجمال" بمحافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 1736متهما بحوزتهم (92 قطعة سلاح نارى – 314 طلقة مختلفة الأعيرة - 46 قطعة سلاح أبيض)، 111 قضية اتجار بالمواد المخدرة وفحص 9632 عنصرا إجراميا.

كما تم ضبط 4129 قطعة سلاح نارى غير مرخصة بحوزة 3497 متهما، و6 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، والإيقاع بـ60 تشكيلا عصابيا ضموا 170 متهما، ارتكبوا 249 حادثا.

وأمكن ضبط 667 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (رشاش – 6 بنادق آلية – 17بندقية "غير مششخنة" – 4 مسدس – 178فرد محلى – 489 سلاح أبيض).

كما تم تنفيذ 2063769 حكما قضائيا متنوعا بينهم (9 أحكام بالإعدام – 480 حكم بالسجن المؤبد).