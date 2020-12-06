"الزراعة" تعلن حصاد المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف في نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أصدر المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا يتضمن حصاد ونشاط المركز خلال شهر نوفمبر 2020.

وقال الدكتور أشرف هاشم مدير المركز، إنه تم قبول طلبات تسجيل 792 مستحضر إضافات أعلاف، وتركيبة أعلاف لفحصها فنيًا تمهيدًا لإصدار إستمارات تسجيلها، والانتهاء من إجراءات تسجيل 388 مستحضر إضافات أعلاف وتركيبة أعلاف وإصدار استمارات تسجيلهم وقبول طلبات تسجيل 342 مخصب زراعي، لفحصها فنيًا تمهيدًا لإصدار استمارات تسجيلها.

وأضاف هاشم، في بيان له، الأحد، أنه تم الانتهاء من إجراءات تسجيل 252 مخصب زراعي، وإصدار استمارات تسجيلهم وتحليل 2441 عينة تخص باحثين من الجامعات والمعاهد البحثية المختلفة، لأفراد عاديين وتحليل 920 عينة علف دواجن و222 عينة علف حيوان تخص مصانع الأعلاف، وإصدار نتائج لهما، واستقبال وفحص 497 شحنة مخصب زراعي مستورد، واستقبال وفحص 674 شحنة مستوردة تشمل إضافات الأعلاف وخاماتها، وسحب عينات لـ34 شحنة أعلاف وإضافاتها وخاماتها مصدرة للخارج، وإصدار تقارير فنية لصلاحيتها للتصدير.​