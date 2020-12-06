قرارات جديدة من إيبارشية الفيوم بشأن القداسات والجنازات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قرر الأنبا إبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم، اتخاذ عددٍ من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، على أن يتم البدء بها من يوم 13 ديسمبر المقبل، نظرًا لتصاعد معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الوقت الحالي، وحرصًا من الكنيسة عل سلامة الجميع.

وتضمن قرار الأنبا أبرآم، اقتصار صلاة القداسات في ثلاثة أيام فقط هي الأحد والأربعاء والجمعة أسبوعيًا، على أن يقام قداس واحد في كل يوم من الأيام المذكورة بجميع كنائس الإيبارشية، والاستمرار في العمل بالنظام القائم من حيث التحديد المسبق لليوم والموعد لمن يرغب في الحضور من خلال الاتصال التليفوني، على أن تتراوح أعداد الحاضرين في كل قداس من 50 إلى 100 فرد كحد أقصى بحسب سعة كل كنيسة على حدة، ويفضل عدم تكرار حضور القداسات إلا مرة واحدة في الشهر أو أكثر لإتاحة الفرصة للجميع بالحضور، على ألا تقام قداسات مخصصة لفئة عمرية معينة أو خدمة بذاتها.

وفيما يتعلق بتسبحة شهر كيهك، قرر مطران الفيوم تعليق صلوات التسبحة الكيهكية بجميع كنائس الإيبارشية وتتم متابعتها بالمنزل عبر القنوات الفضائية المسيحية، مع إغلاق جميع الاجتماعات والخدمات والتربية الكنسية بجميع أنواعها لكافة المراحل العمرية.

وبشأن الجنازات، قررت مطرانية الفيوم، أن تقتصر صلوات الجناز بكنائس الإيبارشية على أسرة المنتقل بحد أقصى 20 فردًا وبحضور أب كاهن واحد وشماس، كما تقام تذكارات الأربعين والسنوية بدير الأنبا أور بعد التواصل المسبق مع الأب الراهب بالدير.

وشددت على الاستمرار في إتمام سري المعمودية والميرون بالكنائس في الثلاثة أيام المخصصة لإقامة القداسات (الأحد والأربعاء والجمعة)، على ألا يزيد عدد الحضور عن 4 أفراد كحد أقصى، مع تحديد يوم وموعد لإتمام الصلاة طبقا للنظام المخصص لحضور القداسات.

كما قررت تعليق الزيارات الفردية والجماعية لأديرة الأنبا أبرآم بالعزب، ورئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون والقديس مكاريوس السكندري ببرية الريان، مع الاستمرار في تعليق صلاة الثالث وصلاة الحميم والزيارات المنزلية والرحلات داخل الفيوم وخارجها ومقابلات الآباء واستخدام قاعات المناسبات والأنشطة الكنسية.

وأكد الأنبا أبرآم ضرورة اتباع الجميع بدون استثناء للإجراءات الصحية والوقائية في الكنيسة وخرجها والمتمثلة في ارتداء الكمامة وعدم المصافحة بالأيدي والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي وعدم المخالطة مع الآخرين عند ظهور أي أعراض مرضية وعدم مشاركة المتعلقات الشخصية مع الآخرين واستخدام الكحول والمطهرات.