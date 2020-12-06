شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 75 كيلو لحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف الداوودي، محافظ قنا، إن مديريتي الطب البيطري والتموين قامتا، الأحد، بحملة تفتيشية على محال الجزارة، وأماكن عرض وبيع اللحوم بمركز فرشوط.

وأضاف «الداوودي» في تصريحات صحفية، الأحد، أنه الحملة أسفرت عن ضبط 75 كيلو جرام لحوم ودواجن مُصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرًا أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد المحافظ على أنه لن يسمح بأي تجاوزات أو استغلال للمواطن القناوي، موجهًا باستمرار عمل الحملات الرقابية على الأسواق ومحال عرض وبيع اللحوم ومحال البقالة والسوبر ماركت، لضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين.