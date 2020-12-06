شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تناقش مقترح تقنين استخدام قرص الغلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأحد، اجتماعا مع الدكتور أحمد عمر، أستاذ السموم الإكلينيكية ومدير وحدة علاج التسمم بجامعة الزقازيق، ومستشار مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية لعلاج السموم، وذلك بمكتبه بديوان عام المديرية، بحضور مدير عام الطب العلاجي بالمديرية.

وبحسب بيان، الأحد، تناول الإجتماع مناقشة الخطة العلاجية والوقائية لمواجهة التسمم الناتج عن فوسفيد الزنك، والمتعارف عليه بالأسواق بإسم «قرص الغلة» وأسبابه الكارثية، والذي يستخدم كمبيد حشري لحفظ البذور، ومناقشة مقترح لتقنين إستخدام هذا المبيد، وحصر الحصول عليه من الجمعيات الزراعية بناء على الحيازة الزراعية للمشتري، وتجريم بيعها في محال المبيدات الزراعية والمحال التجارية الأخري، وذلك بعد العرض على محافظ الشرقية، نظراً لخطورة هذا المبيد على صحة الإنسان، حيث يؤدي إلى الوفاة بنسبة تصل من ٨٠ إلى ٩٠%.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن ظاهرة تعاطي هذا المبيد والمعروف باسم «قرص الغلة» أصبحت خطيرة بعد دخول أعداد كبيرة في الآونة الأخيرة بمختلف مستشفيات المحافظة، تعاني من أعراض مرضية تؤدي معظمها إلى الوفاة بسبب تناول قرص الغلة، بالإضافة إلى رائحته النفاذة والتي تتطاير منه وتؤثر صحياً على المتواجدين بالمكان، وتصل في بعض الأحيان إلى درجة السمية.

وفي نهاية الاجتماع قدم الدكتور أحمد عمر نيابة عن مركز بداية للصحة النفسية، درع تذكاري لوكيل الوزارة على جهوده المبذولة في قيادة وتطوير المنظومة الصحية بمحافظة الشرقية.