شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يبحث الاستعدادات النهائية لتشغيل الميناء البري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، اجتماعا لبحث الاستعدادات النهائية لتشغيل ميناء بورسعيد البرى والمقرر افتتاحه خلال الشهر الحالى. حضر الاجتماع المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد، وإدارة المرور، ورؤساء أحياء الزهور والعرب والضواحى والشركة المنفذة للمشروع. ووجه المحافظ خلال الاجتماع بوضع خطة زمنية لبدء تشغيل الميناء البرى الجديد بنهاية الشهر الحالى، بالتزامن مع إعادة تنميط وتنظيم خطوط السرفيس بالمحافظة، مشيدا بمعدلات التنفيذ الجارية بمشروع الميناء البرى الجديد. وأشار إلى أن هذا المشروع الخدمى التنموى سيحدث نقلة نوعية في الشكل الحضارى لحى الضواحى باعتباره سيصبح امتدادا لمحور ٣٠ يونيه، وواجهة بورسعيد أمام زائريها، بل سيصبح المحور الأكبر في بورسعيد بعد نقل كافة وسائل النقل البرى بين المحافظات إلى الميناء البرى الجديد، ويحدث نقلة نوعية في الحركة المرورية داخل حى الضواحى، مشيرا إلى أن الميناء البري الجديد يهدف لتطوير ورفع كفاءة أماكن النقل البرى وضمها لتكون في مكان واحد، للتيسير على المواطنين وتم تصميمه على أعلى طراز كونه يمثل مدخل بورسعيد ،و سيوفر أعلى درجة من الأمن والأمان من خلال كاميرات المراقبة والإشارات المرورية، وتوفير مساحات مناسبة داخل المجمع بما يسهل ويمنع التكدس، فضلا عن الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية في النظام الإدارى لمجمع المواقف الجديد. الوضع في مصر

اصابات 118,014

تعافي 103,324

وفيات 6,750

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