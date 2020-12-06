شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يأمر بتطهير ترعتي الكلابية والعمدة بقرية أولاد عمرو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أمر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الأحد، بتطهير ترعتي الكلابية والعمدة بقرية أولاد عمرو، حيث كلف رئيس القرية بالتنسيق مع هندسة الري لإحضار معدات التطهير والبدء في أعمال التطهير.
وشدد المحافظ على رئيس القرية بسرعة الإنتهاء من أعمال التطهير ورفع نواتج التطهير فور جفافها بهدف تحسين مستوى النظافة بالقرية والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
وذكر أنه تم تكليف المسئولين بمديرية الري بمراجعة موقف جميع الترع والمصارف داخل المحافظة، وتحديد الترع التي تحتاج إلى تطهير للبدء في تطهيرها، كما وجه بضرورة إنشاء جدول لتلك الترع لتطهيرها بشكل دورى على مدار العام.
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