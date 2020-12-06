شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يقيل رئيسي وحدتي ميت حلفا والمنيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أقال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مساء الأحد، رئيسي الوحدتين المحليتين بقريتي ميت حلفا بقليوب والمنيرة بالقناطر الخيرية. وقالت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على «فيس بوك»، إن سبب الإقالة تقصيرهما في ملف المتغيرات المكانية. الجدير بالذكر أن وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظة تقوم على مدار الساعة بناء على توجيهات المحافظ بمتابعة أي مخالفات بناء، حيث يتم رصدها وعلى الفور، وبعد ذلك يقوم الموظف المختص بالوحدة بالنزول للموقع الذي تم رصده، ويتم عمل الإجراءات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المدن والاحياء. الوضع في مصر

اصابات 118,014

تعافي 103,324

وفيات 6,750

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