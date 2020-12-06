شكرا لقرائتكم خبر عن «كيف نربي أبناءنا؟».. ندوة بنقابة المهندسين بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت اللجنة الإجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية ندوة «كيف نربى أبنائنا» بقاعة الندوات بمقر النقابة بالشاطبى.

وأستعرضت الدكتورة هبة عبدالحليم أخصائى الصحة النفسية واستشارى العلوم السلوكية، المشاكل التي تواجه الأسرة والتى تؤدى إلى الانفصال وكيفية مواجهتها والتعامل معها ومنها منها المشاحنات والشجار أمام الأطفال وإقحام الاطفال في المشاكل الزوجية مما يؤثر بالسلب على الأسرة بالكامل كما تطرقت إلى عوامل اختيار شريك الحياه وكيفية اختياره من البداية .

وطالبت «هبة» في محاضرتها باستخدام أسلوب التراحم في تربية الأبناء والتعامل مع الازواج والاقتداء بالدين في التعامل مع المواقف الحياتية، كما ناقشت طرق التعامل مع الطفل المتمرد خاصة في مرحلة المراهقة وكيفية التعامل معه لكى يتخطى هذه المرحلة بالإضافة إلى كيفية تكوين شخصية الأطفال وإنشاء أسرة صحية .

ومن جانبه قال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن النقابة حريصة على طرح عده لقاءات نفسية واجتماعية لتثقيف الأسرة والابناء في ظل التغييرات التي تطرأ على المجتمع وكيفية التعامل معها.

واضاف «كريم» أن النقابة بصدد تنظيم سلسلة ندوات اجتماعية ونفسية وسيتم بثها «اون لاين» مع حضور عدد محدود نظرا للإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأشار رئيس اللجنة الاجتماعية إلى أن الندوة تناقش فن تعامل الاباء مع ابنائهم ومشاكل تعامل الازواج ومشاكل تعامل الأباء مع الأبناء والأثر النفسى للانفصال والتنشئة الأسرية الصحيحة وقواعدها بالإضافة إلى طرق التربية السلوكية السليمة وطرق التربية الدينية السليمة والفكر الايجابى وقواعد تأسيس الأسرة وكيفية مواجهة الاضطرابات النفسيه لدى الأبناء.