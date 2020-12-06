شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 10 آلاف منتفعة ضمن حملة «حقك تنظمي» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنطلقت اليوم فعاليات الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «حقك تنظمي» بمحافظة الشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، وقطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، وذلك في ٩ إدارات صحية بعدد من مراكز ومدن المحافظة، ضمن المرحلة الأولي، والتي تستمر لمدة ٥ أيام من ٦-١٠ ديسمبر الجاري.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن إجمالي المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة خلال اليوم الأول للمرحلة الأولي بالحملة، بلغ ١٠٤٦٥ سيدة، وإجمالي الحاصلات على وسائل ١٠٢٨٤ سيدة بالإضافة لخدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، من خلال الفرق الطبية المدربة على أعمال الحملة، بمشاركة ١٣٧ طبيب مدرب، ٣٢٦ ممرضة، ٣٩٦ رائدة ومثقفة سكانية، بالعيادات الطبية الثابتة والمتنقلة، في عدد ٢١١ عيادة تنظيم أسرة بالمستشفيات والوحدات الصحية، وتقديم خدمة الأخصائي بهما، وعدد ١٣ عيادة متنقلة لتغطية المناطق العشوائية والمحرومة من الخدمة، بجانب ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل، نظراً للمجهود المبذول لخدمة سيدات المحافظة.