شكرا لقرائتكم خبر عن ختام المؤتمر السنوي السابع لقسم التخدير والرعاية المركزة بمعهد الأورام في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت مساء الأحد بمدينة الغردقة فعاليات المؤتمر السنوي السابع لقسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بمعهد الأورام القومي بجامعة القاهرة، الذي انعقد بمدينة الغردقة في الفترة بين ٣-٦ ديسمبر، تحت رعاية أالدكتور حاتم أبو القاسم عميد معهد الأورام، وبحضور 100 مشارك من أساتذة الجامعات، والشركات الراعية للمؤتمر، وحسام راضي المستشار الإعلامي للمؤتمر.

وأوضح الدكتور أحمد حلمي أبوالسعود أستاذ ورئيس قسم علاج الألم والتخدير والعناية المركزة بمعهد الأورام القومي جامعة القاهرة، إن المؤتمر شهد 4 جلسات عقب الجلسة الافتتاحية، الجلسة الأولى شملت موضوعات متنوعة ومتعلقة بجائحة كورونا من تشخيص وطرق علاج وتداعيات الجائحة على المرضي والأطقم الطبية والأبحاث التي تستهدف العلاج والوقاية وطرق نشرها والصعوبات التي تواجه الباحثين للوصول لتوصيات يعتد بها، كما تم بحث إمكانية العلاج عن بُعد ليناسب ظروف المجتمع المستجدة والمتمثلة في صعوبة التنقل والخوف من الإصابة بڤيروس كورونا.

وأشار الدكتور أحمد حلمي رئيس المؤتمر، إلى أن الجلسة الثانية كانت خاصة بالجديد في علم التخدير وتم مناقشة بعض الحالات المستعصية والتي تمثل صعوبة لطبيب التخدير، بينما كانت الجلسة الثالثة موجهة لعلاج الألم وتطرقت لأحدث الوسائل لعلاج الآلام المزمنة خاصة الألم الناتج عن السرطان وآلام الحوض المزمنة والعلاج بالخلايا الجذعية وألم الوجه الناتج عن التهاب العصب الخامس.

أضاف حلمي، أن الجلسة الرابعة والأخيرة ركزت على طب الحالات الحرجة والعناية المركزة الجراحية والطرق المختلفة لمساندة الجهاز التنفسي بما فيها وسائل وأنماط التنفس الصناعي خاصة بما يناسب المرضى الذين يعانون من نقص حاد في نسبة الأكسجين في الدم بما فيهم بعض المرضى المصابون بڤيروس كورونا.

كان الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة، كشف عن موعد توقف جائحة كورونا، وذلك عند الوصول إلى إجمالي إصابات بنسبة 60% من سكان العالم، مشيرا إلى أنه كلما زاد صغر حجم الفيروس زادت خطورته وليس العكس، وصعوبة الأعراض المرضية المصاحبة له، موضحا أنه حتى الآن لا نعلم ما هو الوسيط الذي نقل الفيروس للإنسان رغم أن هناك أقاويل عن أنه حيوان «الخفاش» إلا أن هذه المعلومة لم يستطع أحد تأكيدها؛ ليكون الخفاش هو المتهم الوحيد في نقل الفيروس للإنسان.