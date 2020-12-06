شكرا لقرائتكم خبر عن السفير التشيكي يشيد بالإجراءات الاحترازية في فنادق مرسى علم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اشاد السفير جان فولك، سفير جمهورية التشيك بالقاهرة، بالاجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة ضد فيروس كورونا بعدد من فنادق مرسي علم بالبحر الاحمر.
والتقي السفير التشبكي بعدد من النزلاء، الأحد، وأعرب عن مدي سعادتهم بالإجازة والاجراءات الاحترازية والخدمة المقدمة للسائحين,
واكد السفير التشيكي ان هذة الاجراءات ستكون نواة لتدفق السياحة التشيكية في المستقبل القريب إلى مرسي علم والبحر الاحمر.
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