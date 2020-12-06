شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يقدم هدايا لرهبان دير سانت كاترين في ذكرى استشهاد القديسة كاترينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأحد، هدايا لرهبان دير سانت كاترين وراهبات دير السبع بنات بوادي فئران في ذكري استشهاد القديسه كاترينا.

وزار المحافظ دير السبع بنات والتقي بالراهبة «بيلا ايه» وذلك في حضور المهندسة ايناس سمير نائب محافظ واللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ واللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين ورجل الاعمال انور هلال احد مستثمري شرم الشيخ وتوني كزمياس مستشار مطران دير سانت كاترين.

وكانت الهدايا عبارة عن مواد تموينية وسلع غذائية وببطاطين مقدمه من محافظة جنوب سيناء.

وقال «فودة» إن هذه الهدايا تقليد نحرص عليه كل عام لتهنئة رهبان وراهبات دير سانت كاترين بذكري استشهاد القديسه كاترين واشار المحافظ إن الدولة تولي اهتمام كبير بمدينة سانت كاترين وسوف يتم ازدواج الطريق المؤدي والمار بوادي فيران، وقدمت الراهبة الشكر لمحافظ جنوب لحرصه الدائم على زيارات المودة والمحبة.

وفي سياق متصل، قام المحافظ بزيارة دير سانت كاترين وهنأ الرهبان بعيد ذكري استشهاد القديسة كاترين وقدم لهم الهدايا والتي كانت عبارة عن مواد تموينية وسلع غذائية.

واستقبل الرهبان المحافظ في صالة كبار الزوار وقام بزيارة منطقة الوادي المقدس ومنطقة شجرة العليقة المقدسة، واكد رهبان الدير إنهم على طول التاريخ يعيشون بسلام وامان في ارض السلام.