شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: الإطلاع على 300 مليون بحث من خلال بنك المعرفة خلال 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية الوسائل التكنولوجية الحديثة في التواصل مع العالم وتبادل الخبرات العلمية مما يساهم في تحقيق مستوى عال من التعليم وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال الاستثمار في العنصر البشري، حيث إن العقول هي من تبني الدول.

وقال «شوقي» خلال تخرج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي بين وزارة الصحة وجامعة هارفارد الأمريكية، الأحد، أنه بناء على رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي تم تفعيل بنك المعرفة المصري الذي يشمل محتوى كبير من المعارف للتعليم الجامعي وما قبل الجامعي.

وأضاف أنه تم الإطلاع على ٣٠٠ مليون بحث من خلال بنك المعرفة والاستفادة منها خلال ٤ سنوات، لافتًا إلى إتاحة المحتوى العلمي للبرنامج التدريبي لكلية طب جامعة هارڤارد على منصة التعليم الإلكترونية، وذلك في إطار التعاون المؤسسي بين الحكومات وبما يدعم منظومة التعليم الطبي المهني.