شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم اللجان الانتخابية بالمرج استعدادا لجولة إعادة انتخابات النواب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقمت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة مدارس إدارة المرج التعليمية، مقار اللجان الانتخابية لجولة الإعادة المقرر اجراءاها غدا الاثنين، والتأكد من إجراءات الامن والسلامة استعدادا للعملية الانتخابية، بالتزامن مع تنفيذ إجراءات مواجهة فيروس كورونا .

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة بالداخل لمحافظات المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، والتى تعد الجولة الختامية لانتخابات البرلمان، وذلك يومى 7 و8 ديسمبر والموافقين غدا الإثنين والثلاثاء، والتى تجرى المنافسة فيها بين 200 مرشح على 100 مقعد.

وقال المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب هى الجولة الرابعة والأخيرة من تلك الانتخابات والتى يتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعدا متبقٍ من مقاعد البرلمان الجديد، بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية فوز 467 مرشحا خلال الثلاثة جولات الماضية من إجمالى عدد مقاعد المخصصة لمجلس النواب والبالغ عددها 568 مقعدا بالاقتراع السرى المباشر بالإضافة إلى 5% من إجمالى المقاعد يعينهم رئيس الجمهورية.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، والتى تضمنت فوز القائمة الوطنية من أجل مصر فى الدائرتين المخصصة لنظام القوائم بقطاع القاهرة وقطاع شرق الدلتا، وتمكن 41 مرشحا من حسم المقاعد بالنظام الفردى، وكانت قد جرت عملية الانتخابات فى المرحلة الثانية فى دوائر 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، ونرصد المحافظات التى ستشهد الإعادة بكامل دوائرها لعدم حسم أى مقعد منها فى الجولة الأولى، بإجمالى عدد مقاعد :

1. محافظة الدقهلية مخصص لها 21 مقعدا وتخوض بدوائرها الـ 10 ويتنافس فيها 42 مرشحا

2. محافظة الشرقية مخصص لها 21 مقعدا يتنافس عليها 42 مرشحا فى دوائرها الـ 8

3. محافظة كفر الشيخ مخصص لها 10 مقاعد يتنافس عليها 20 مرشحا فى دوائرها الأربعة

4. محافظة السويس مخصص مقعدين يتنافس عليها 4 مرشحين فى دائرة واحدة

5. محافظة دمياط مخصص لها 4 مقاعد يتنافس عليها 8 فى دوائرها الاثنين

6. محافظة شمال سيناء مخصص لها مقعدين يتنافس عليها 4 بدوائرها الإثنين

7. محافظة الإسماعيلية مخصص لها 5 مقاعد يتنافس عليها 10 مرشحين فى دوائرها الثلاث

8. محافظة الغربية مخصص لها 14 مقعدا ويتنافس عليها 28 مرشحا فى دوائرها ال 7

9. محافظة المنوفية مخصص لها 11 مقعدا ويتنافس عليها 22 مرشحا بـدوائرها الـ 6