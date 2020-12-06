شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو تسجيلى فى ختام مبادرة لا للتحرش..ووزير الرياضة يعتذر عن الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اذاعت وزارة الشباب والرياضة فيديو تسجيلى عن التحرش في مؤتمر ختام مبادرة لا للتحرش و التى تنظمها الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد المصري للكيك بوكسينج ويشهد اسماعيل الفار وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب حضور المؤتمر بعد اعتذار أشرف صبحى عن الحضور بسبب حضوره تدريب منتخب الشباب استعدادا لتصفيات إفريقيا التى تقام بتونس من 15 الى 28 ديسمبر الجارى بالاضافة الى إنشغاله ببعض الامور فى مجلس الوزراء.

وحرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي مؤازرة منتخب مصر للشباب، خلال معسكره الذي يقيمه استعداداً للمشاركة في تصفيات بطولة امم افريقيا والتي ستقام في تونس خلال الفترة من 15 الي 28 ديسمبر 2020.

اكد صبحي علي مؤازرة المنتخب المصري للشباب لكرة القدم بقيادة محمود سعد المدير الفني للاتحاد وربيع ياسين المدير الفني للمنتخب، خلال تصفيات بطولة افريقيا في تونس، والتي يتنافس فيها منتخبات "مصر -المغرب -الجزائر -تونس -ليبيا" ويتأهل من هذه التصفيات منتخبين لبطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها في موريتانيا مارس القادم .