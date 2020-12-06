شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تؤكد تطلعها لمزيد من التعاون المشترك مع البحرين فى مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير المصري لدى البحرين ياسر شعبان حرص مصر وتطلعها نحو مزيد من التعاون المشترك مع البحرين في مختلف المجالات، مشيدا بما تحظى به الجالية المصرية من اهتمام ورعاية على المستويات كافة بما يعكس عمق علاقات المحبة والتفاهم بين البلدين.

وأشاد السفير المصري - خلال لقائه رئيسة مجلس النواب البحرينية فوزية بنت عبدالله زينل - بالحرص على فتح آفاق رحبة من التعاون المشترك، لاسيما في العمل البرلماني.

ونقل السفير ياسر شعبان، خلال اللقاء، تحيات رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لرئيسة مجلس النواب البحرينية، وتطلعهما إلى تطوير العمل والتعاون والتكامل بين الجانبين، بما يدعم العلاقات الأخوية بين البلدين.

ومن جهتها، أكدت رئيسة مجلس النواب البحريني عمق علاقات التعاون التي تربط البحرين ومصر وتميزها في مختلف المجالات، وأنها ترتكز على تاريخ ممتد من المودة والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في الوصول بالتعاون الثنائي إلى المستويات التي تلبي تطلعات البلدين.

وقالت "إن العلاقات البحرينية المصرية تشهد نماء مستمرا في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، والرئيس عبد الفتاح السيسي؛ الأمر الذي جعل منها نموذجًا متميزا ويحتذى للعلاقات".. مؤكدة أهمية الدور المحوري والاستراتيجي الذي تقوم به مصر في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، بما تحظى به من مركز ثقل ومكانة تاريخية في قلوب جميع العرب والمسلمين.

وأضافت أن التعاون البرلماني بين البلدين مستمر ومتواصل وهناك تنسيق مشترك وتكامل في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح المشتركة، منوهة بحرص الجانبين على توطيد هذا التعاون خلال الفترة المقبلة بما يصب في صالح البلدين.

وأشادت بدور أبناء الجالية المصرية في مملكة البحرين وإسهاماتهم في دعم مسيرة النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، مشددة على أنهم يحظون بكل المحبة والتقدير في وطنهم الثاني مملكة البحرين.