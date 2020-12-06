شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. المحافظات مستعدة للمرحلة الثانية لإعادة انتخابات "النواب" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات..
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