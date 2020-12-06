شكرا لقرائتكم خبر عن "النفاق الالكترونى".. فى الطبعة الثانية من مطويات الأوقاف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، أنه فى إطار اهتمام الوزارة بالتثقيف وبناء الوعى، والتنوع فى وسائل هذا التثقيف أصدرت وزارة الأوقاف الإصدار الثانى من المطويات التثقيفية بعنوان: "التغريدة والبوست بين القبول والرفض".

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعلن عن إصدار عدد من المنشورات التوعوية في شكل مطويات موجزة وميسرة للشباب والنشء، مؤكدا أن ذلك إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتثقيف وبناء الوعي والتعايش السلمي، والتنوع في وسائل هذا التثقيف.

وقالت، إنه في إطار اهتمامها البالغ بقضايا المواطنة والتعايش السلمي بين أبناء الوطن دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس، خصصت وزارة الأوقاف إصدارها الأول، من هذه المطويات، الذى صدر قبل أيام، للحديث عن المواطنة تحت عنوان : "نتعايش باحترام"، وذلك في إطار المبادرة الوطنية التي أطلقها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تحت عنوان : "نتعايش باحترام متبادل".