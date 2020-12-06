شكرا لقرائتكم خبر عن وفد إعلام الجامعة الحديثة للتكنولوجيا فى زيارة لليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من قسم الإتصالات التسويقية بكلية الاعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات مؤسسة الخليج 365 ضمن فعاليات pioneers club ، حيث كان فى استقبالهم الكاتب الصحفى محمد ثروت رئيس أكاديمية الخليج 365، وشرح ثروت لوفد الكلية دورة العمل الصحفى والإعلامى والأقسام المختلفة للموقع الالكترونى والصحيفة الورقية وتليفزيون الخليج 365 ، كما شرح دور الاتصالات التسويقية للمؤسسات و اهميتها خاصةً بعد التغيير الذى طرأ على مفهوم الPR و كيف أصبح IMC واستحداث مصطلحات و وظائف جديدة فى العمل بهذا المجال مثل Seo تحسين محركات البحث والتى تعد من اهم الوظائف المطلوبة فى سوق العمل حاليًا.

واصطحب محمد ثروت وفد إعلام الجامعة الحديثة فى جولة بصالة التحرير حيث قامت الزميلة همت سلامة رئيس التحرير التنفيذى بشرح شاشة الرصد الأعلى وكيفية متابعة الأكثر مشاهدة على السوشيال ميديا و تحليلها كما تحدث الكاتب الصحفى دندراوي الهوارى رئيس التحرير التنفيذى عن أهمية الأرقام و البيانات التى تقوم هذه الشاشة برصدها على مدار اليوم لكل ما يتعلق بالميديا والسوشيال ميديا.

جدير بالذكر أن وفد إعلام الجامعة الحديثة يضم الكاتب الصحفى شريف عارف المسئول عن التدريب العملى لمادة الكتابة للعلاقات العامة والإعلان و الدكتورة هالة الطلحاتى أستاذ المادة ورئيس قسم الاتصالات التسويقية المتكاملة ومارينا جرجس المعيدة بالقسم والمسئول عن التدريب العملى للمادة وعدد من الطلاب.



وفد إعلام الجامعة الحديثة للكتنولوجيا (3)



وفد إعلام الجامعة الحديثة للكتنولوجيا (4)



وفد إعلام الجامعة الحديثة للكتنولوجيا (5)



وفد إعلام الجامعة الحديثة للكتنولوجيا (6)



وفد إعلام الجامعة الحديثة للكتنولوجيا (7)



وفد إعلام الجامعة الحديثة للكتنولوجيا (8)



وفد إعلام الجامعة الحديثة للكتنولوجيا (9)



وفد إعلام الجامعة الحديثة للكتنولوجيا (10)



وفد إعلام الجامعة الحديثة للكتنولوجيا (11)



وفد إعلام الجامعة الحديثة للكتنولوجيا (12)



وفد إعلام الجامعة الحديثة للكتنولوجيا (13)



وفد إعلام الجامعة الحديثة للكتنولوجيا (14)



وفد إعلام الجامعة الحديثة للكتنولوجيا (15)



وفد إعلام الجامعة الحديثة للكتنولوجيا (16)



وفد إعلام الجامعة الحديثة للكتنولوجيا (17)



وفد إعلام الجامعة الحديثة للكتنولوجيا (18)



وفد إعلام الجامعة الحديثة للكتنولوجيا (19)



وفد إعلام الجامعة الحديثة للكتنولوجيا (20)



وفد إعلام الجامعة الحديثة للكتنولوجيا (21)



وفد إعلام الجامعة الحديثة للكتنولوجيا (22)



وفد إعلام الجامعة الحديثة للكتنولوجيا (23)



وفد إعلام الجامعة الحديثة للكتنولوجيا (24)



وفد إعلام الجامعة الحديثة للكتنولوجيا (25)



وفد إعلام الجامعة الحديثة للكتنولوجيا (26)



وفد إعلام الجامعة الحديثة للكتنولوجيا (27)



وفد إعلام الجامعة الحديثة للكتنولوجيا (28)



وفد إعلام الجامعة الحديثة للكتنولوجيا (29)



وفد إعلام الجامعة الحديثة للكتنولوجيا (30)



وفد إعلام الجامعة الحديثة للكتنولوجيا (31)



وفد إعلام الجامعة الحديثة للكتنولوجيا (32)



وفد إعلام الجامعة الحديثة للكتنولوجيا (33)



وفد إعلام الجامعة الحديثة للكتنولوجيا (34)



وفد إعلام الجامعة الحديثة للكتنولوجيا (35)



وفد إعلام الجامعة الحديثة للكتنولوجيا (36)



وفد إعلام الجامعة الحديثة للكتنولوجيا (37)



وفد إعلام الجامعة الحديثة للكتنولوجيا (38)