للحد من مخاطر "كورونا".. مدير "صحة الحيوان": فحص 21 ألف رسالة "لحوم" واردة من الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث صحة الحيوان، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم فحص 21 ألف رسالة "عينة" من لحوم حية ومواشٍ تم استيرادها من الخارج، ضمن حزمة إجراءات احترازية تنفذها وزارة الزراعة؛ للتأكد من خلو هذه الشحنات من فيروس كورونا.

وأضاف شاهين، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم الأحد، أن معامل معهد بحوث صحة الحيوان تعمل على تشديد الرقابة على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، مشيرًا إلى أن نتائج جميع العينات كانت سلبية.

وأوضح مدير معهد بحوث صحة الحيوان أن ميناء دمياط استقبل شحنات من دول الهند والصين والإمارات وفيتنام وهولندا وأوكرانيا وإسبانيا؛ حيث فحص المعهد إجمالي 1764 عينة.

وأشار شاهين إلى أن العينات تنوعت بين عينات أسماك وكبدة ومنتجات ألبان ولحوم حية ومجمدة وماشية، بجانب مسحات للقطط والكلاب، مضيفًا أن العينات تنوعت كالتالي: "أسماك ولحوم ولبن بودرة ومستلزمات طبية وجبن ولحم بقري، ولحم جاموسي وألبان".