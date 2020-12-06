النيابة تنتدب المعمل الجنائي لفحص آثار حريق مستشفى أبوالريش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة السيدة زينب، اليوم الأحد، بانتداب رجال المعمل الجنائي لفحص آثار حريق محدود نشب داخل غرفة بمستشفى أبوالريش الياباني، للوقوف على أسباب اندلاعه وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

واستدعت النيابة عدد من العاملين بالمستشفى من شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وكشفت معاينة النيابة لموقع الحادث عن نشوب الحريق في غرفة واحدة بالدور السادس بمستشفى أبو الريش الياباني للأطفال، وتبين السيطرة عليه من قبل الحماية المدنية بالمستشفى، وسيارات الإطفاء التي دفعت بها قوات الحماية المدنية لمحافظة القاهرة.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة صلاح الدين عميدة طب القصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن الحريق لم يخلف أي إصابات، مؤكدة عدم وجود أطفال أو أفراد في الغرفة التي نشب فيها الحريق.

وأكدت صلاح الدين، أنه تم نقل الأطفال من الدور الذي نشب به الحريق إلى أدوار أخرى، مضيفة أنه جاري التعرف على أسباب الحريق من خلال التقرير الفني الذي تعده الأجهزة المختصة.