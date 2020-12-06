مصدر: الخلاف بين رجائي عطية واتحاد المحامين العرب قيد التحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: صرح مصدر أمنى بأن الخلاف بين رجائي عطية نقيب المحامين واتحاد المحامين العرب محل محاضر بين الطرفين ويتم التحقيق فى الواقعة. وأضاف المصدر أن الشرطة تقوم بدورها فى حدود اختصاصها باتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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