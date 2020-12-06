مصادرة 2 طن دواجن مجمدة فاسدة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت إدارة مباحث التموين جهودها للتصدي لجرائم الغش التجاري. مأمورية داهمت ثلاجة لحفظ السلع الغذائية في الجيزة ألقت القبض على المدير المسؤول. وضُبط 2,09 طن دواجن مجمدة يشتبه فى عدم صلاحيتها لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتُشكل خطراً على الصحة العامة. المتهم كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.

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