«الإسكندرية الأزهرية» تطلق 3 برامج تدريبية لتأهيل المعلمين (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت منطقة الاسكندرية الازهرية 3 برامج تدريبية لتأهيل المعلمين، وصقل خبراتهم لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية للعملية التعليمية.

وقال الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أنه تفقد تدريبات البرامج والتى تقام بمركز الخدمة والنشاط بميامي، مشيرا إلى أن المنطقة أطلقت 3 برامج متزامنة، تشمل برنامج إعداد مدربين للتربية الرياضية، وتنمية مهارات تربية رياضية تحت إشراف الدكتورة نوال حسني مدير عام رعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد حجر، وبرنامج تنمية مهارات معلمي ومعلمات التربية الفنية، تحت إشراف المستشار هشام الرفاعي موجه عام التربية الفنية بقطاع المعاهد الأزهرية.

وأوضح «هاشم»، لـ«المصرى اليوم»، أنه تقام هذه التدريبات تحت إشراف على فرج مدير عام التدريب بالمشيخة، وعزام مدير التدريب بالإسكندرية، مؤكداً على أهمية التدريبات في تنمية المهارات، وصقل الخبرات، وحرص الأزهر الشريف على تدريب العاملين به على كل ما هو جديد؛ لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية للعملية التعليمية، مشددًا على ضرورة نقل أثر التدريبات؛ حتى تعم الفائدة الجميع.

وفى سياق متصل، تفقد الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم الأحد، سير العملية التعليمية بمعهدي الميناء الشرقي وفتيات الفتح المبين؛ للاطمئنان على انتظام الدراسة، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ التدابير الصحية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.

وخلال الجولة جرى متابعة المناهج الدراسية، وتفقد الفصول، والتأكد من مسايرة المعلمين لخطة توزيع المناهج، ومتابعة شرح المعلمين داخل الفصول، والتأكد من نظافة المعهدين وملحقاتهما، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والتزام الجميع بها.

"الاسكندرية الأزهرية" تطلق 3 برامج تدريبية لتنمية مهارات المعلمين وصقل خبراتهم (صور)

"الاسكندرية الأزهرية" تطلق 3 برامج تدريبية لتنمية مهارات المعلمين وصقل خبراتهم (صور)

"الاسكندرية الأزهرية" تطلق 3 برامج تدريبية لتنمية مهارات المعلمين وصقل خبراتهم (صور)

"الاسكندرية الأزهرية" تطلق 3 برامج تدريبية لتنمية مهارات المعلمين وصقل خبراتهم (صور)

"الاسكندرية الأزهرية" تطلق 3 برامج تدريبية لتنمية مهارات المعلمين وصقل خبراتهم (صور)