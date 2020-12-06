شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس منطقة أسوان الأزهرية يكرّم أفضل معلمة تربية رياضية على مستوى الوطن العربي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كرم فضيلة الشيخ أحمد عبدالحميد، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، الأحد، بقاعة الإمام متولي الشعراوي، معلمة التربية الرياضية بمعهد فتيات النزل الاعدادي الثانوي، ياسمين هاشم، الفائزة بالمركز الأول في مسابقة أفضل معلمة تربية رياضية على مستوى الوطن العربي، ممثلة عن الأزهر الشريف في النسخة الثانية من مؤتمر رياضة المرأة العربية، والتي سجلت فيها أكثر من ٢٠٠٠ معلمة للتربية البدنية من 11 دولة عربية.
وأكد عبدالحميد بحسب بيان، أن المنطقة حرصت على هذا التكريم لحث وتحفيز المتميزين والموهوبين من المعلمين والطلاب على التفوق والتميز والإبداع، وذلك انطلاقًا من رعاية الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للمبدعين والمتميزين في كافة المجالات، مقدما الشكر والتقدير لأسرة رعاية الطلاب بالمنطقة لدعمهم واهتمامهم بالمتميزين من المعلمين والطلاب.
وقدّم «عبدالحميد» مصحف الأزهر الشريف وشهادة تقدير ودرع رعاية الطلاب تكريماً لأفضل معلمة تربية رياضية.
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