شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من غداً الاثنين حتى السبت المقبل 12 ديسمبر 2020 :

يوم الأثنين 7 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة ( 30 % ): على بعض المناطق من ( الإسكندرية- مطروح – السلوم ) .

نشاط رياح ورمال مثارة: على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ( الفيوم- بني سويف – المنيا )

رياح معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة: على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري .

يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة بنسبة ( 30 % ): على بعض المناطق من ( الإسكندرية- مطروح- السلوم- رشيد- بلطيم- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح ) .

شبورة مائية: شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد .

يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020:

شبورة مائية: على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد .

يوم الخميس 10 ديسمبر 2020:

شبورة مائية: على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد .

نشاط رياح ورمال مثارة: على بعض المناطق من غرب البلاد ( السلوم- سيدى برانى- سيوة ) .

يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020:

شبورة مائية: على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد .

يوم السبت 12 ديسمبر 2020:

شبورة مائية: على بعض المناطق من الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد .

نشاط رياح ورمال مثارة: على بعض المناطق من غرب البلاد ( الإسكندرية- مطروح- السلوم- سيدي براني- سيوة ) .

واختتم بيان الأرصاد أنه يتم تحديث التنبؤات يومياً.

وقال مصدر مسؤول بهيئة الأرصاد الجوية إن الشبورة المائية ظاهرة في حالة الطقس هذا الأسبوع ولذلك يجب القيادة بهدوء على الطرق السريعة والطرق الزراعية وقريباً من المسطحات المائية .

الظواهر الجوية من يوم الاثنين حتى السبت 12 ديسمبر by Karima Hassan on Scribd