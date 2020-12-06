شكرا لقرائتكم خبر عن «طب المنوفية» تفوز في مسابقة أفضل مبادرة لخدمة مرضى السرطان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرّحت أمل الصاوي مدير إدارة الأسر والإتحادات الطلابية بجامعة المنوفية عن قيام إدارة الأسر والإتحادات الطلابية برعاية الشباب بتنظيم مسابقة أفضل مبادرة شبابية بين طلاب كليات جامعة المنوفية.

وقالت الصاوى في تصريحات صحفية، الأحد، إن كليات التمريض والحاسبات والطفولة المبكرة شاركوا في اليوم الأول، حيث تضمنت المبادرات التوعية بأخطار فيروس كورونا ومحو الامية الإلكترونية وزراعة الأعشاب والمحاصيل التي تستخدم في المنازل وإنتاج الأسماك النظيفة.

كما شارك في اليوم الثاني كليات الطب والزراعة والتربية النوعية والحقوق والإعلام، بعدد 12 مبادرة مختلفة.

وفازت كلية الطب بالمركز الاول بمبادرة دعم مرضى السرطان كما حصلت مبادرة بنفيت بكلية الزراعه على المركز الثانى وذلك في ختام المسابقة، والتي أقيمت بقاعة إعداد القادة باستاد الجامعة واالتى نظمتها ادارة الاسر والاتحادات.

وسلّم الدكتور جمال حماد والدكتور محمد شاهين، الطلاب الفائزين جوائز مالية وقدما الشكر لجميع الطلاب المشاركين في المسابقة.