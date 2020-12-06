شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل تجريبي لأتوبيسات «مواصلات مصر» من الشيخ زايد إلى جامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «مواصلات مصر» للنقل الجماعى تسيير خطوط سير باصات مواصلات مصر M20 بمدينة الشيخ زايد على أن تنتهى بجامعة القاهرة والعكس بمحطات(M20: محطة زايد- هايبر وان- محور 26 يوليو- المنصورية -الطريق الدائري- محور صفط اللبن- جامعة القاهرة)، بسعر 11 جنيه للتذكرة الواحدة داخل كارت مواصلاتى، على أن يبدأ التشغيل التجريبى للباصات من الساعة 7:00ص من زايد وحتى 9:45م من جامعة القاهرة بمعدل 30 دقيقة.

وكان الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق والدكتور محمد معيط، وزير المالية، شهداً إطلاق مسارات شركة «مواصلات مصر» على موقع جوجل، لنقل تحركات شبكة المركبات الأتوبيس والميني باص عبر تطبيق «Google Maps الموجود على كل الهواتف الذكية العاملة بنظام الأندرويد وIOS، بالقاهرة كأول مدينة في الشرق الأوسط وإفريقيا تطبق الخدمة، من خلال عمل حساب على التطبيق من خلال إدخال رقم الهاتف والإسم والإيميل والباسورد.