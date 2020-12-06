شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يشهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اليوم الأحد، الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، وذلك بحضور كلا من الأستاذ الدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر، ومحمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر، والمهندس مصطفي السعيد رئيس جهاز مدينة طيبة، والدكتور محمد قبطان منسق عام مبادرة «هنجملها»، وعبده هاشم مدير مديرية القوي العاملة بالأقصر.

بدأت الاحتفالية بتلاوة القرآن الكريم، وعقب ذلك كلمة الأستاذ الدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر، الذي أشار إلي توقيع 3 بروتوكولات تعاون مع وزارة القوي العاملة لافتاً إلي التعاون المشترك في تدشين مبادرة «هنجملها» وزراعة شجر الليمون المثمر.

ومن جانبه، أوضح نائب محافظ الأقصر، أهمية العمل على تمكين ذوي القدرات الخاصة في المجتمع ودمجهم في شتى القطاعات بما يهدف إلي تحقيق نهضة شاملة في جميع المجالات.

كما أكد وزير القوي العاملة، أن توقيع البروتوكول يأتي في اطار تعريف الطلاب بمبادرة «هنجملها»، وذلك من خلال التعاون بين جامعة الأقصر ووزارة القوي العاملة الممثلة في مديرية القوي العاملة بالأقصر.

وخلال كلمته، طالب وزير القوي العاملة من ذوي القدرات الخاصة، الدخول على الموقع الالكتروني للوزارة وتسجيل بياناتهم واحتياجاتهم وأرقام للتواصل معهم، بهدف استكمال قواعد البيانات الخاصة بهم لتلبية كافة احتياجاتهم.

وعلي هامش الاحتفالية، تم توزيع شهادات «أمان» على عدد من ذوي القدرات الخاصة، وتكريم مديري الموارد البشرية بفنادق الأقصر، وقدم ذوي القدرات الخاصة من الصم والبكم عرضاً فنياً في ختام الاحتفالية.