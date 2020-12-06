شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر علوم هندسة المواد بـ«هندسة شبرا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، الأحد، أعمال المؤتمر العلمي الثاني لعلوم هندسة المواد، والذي نظمته وحدة الفيزياء وتكنولوجيا النانو بكلية الهندسة بشبرا، «أون لاين»، بالتنسيق مع قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، في الفترة من 5- 6 ديسمبر الجاري.

وقال رئيس الجامعة، في بيان، الأحد، إن هذا المؤتمر يأتي في إطار سياسة الجامعة لدعم البحث العلمي وربطه بالصناعة وخدمة المجتمع ليواكب تحديات الثورة الصناعية الرابعة والذي تعتبر تطبيقات النانو تكنولوجي وعلوم المواد أحد محاوره.

بينما قالت الدكتورة سهير نجم، مقرر المؤتمر، إن المؤتمر شارك فيه الدكتور أيمن الشهابى عميد كلية الهندسة بشبرا والدكتور مصطفى السيد الأستاذ بجامعة جورجيا الأمريكية للتكنولوجيا، والدكتور لطيفة النادى مؤسسة معهد الليزر في الشرق الأوسط، كما شارك في المؤتمر أساتذة وباحثين من جامعات عربية بدول السعودية وتونس وليبيا وبعض الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.