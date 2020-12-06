شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «التزويغ».. إحالة 10 موظفين في الحسنة للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أحال أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، 10 موظفين إلى التحقيق أمام الشؤون القانونية بسبب «التزويغ» من العمل.
جاء هذا خلال متابعته لانتظام سير العمل بالإدارات التنفيذية بقرية الجدي ومعرفة مدي الإنضباط بها والاطمئنان على الخدمات المقدمه للمواطنين وحل المشاكل التي قد تواجههم.
وقام عفش بالمرور على الوحدة المحلية بالقرية ووُجدت مغلقة، وتم تحويل جميع العاملين بها للشؤون القانونية لعدم تواجدهم بمقر أعمالهم، وبالمرور على مركز الشباب والرياضة بالقرية تم تحويل 6 من الموظفين به للشوؤن القانونية لعدم وجودهم بمقر أعمالهم.
وبالمرور على الوحدة الصحية بالقرية جرى تحويل 4 من الموظفين بها للشؤون القانونيه لعدم تواجدهم بمقر أعمالهم، وبالمرور على محطة المياه بالقرية، وُجدت مغلقة وتم تحويل جميع العاملين بها للشؤون القانونية لعدم تواجدهم بمقر أعمالهم.
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