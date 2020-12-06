شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تكرم خريجي الدفعة الأولى من البرامج التدريبية لكلية طب هارفارد الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حفل تخريج الدفعة الأولى للبرنامج التدريبي على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT)، وبرنامج تدريب المدربين (T2T) بالتعاون مع كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، حيث تضمنت الدفعة الأولى 400 خريج من مقدمي الخدمة الطبية بمصر المؤهلين وفقاً لأحدث طرق الأبحاث الإكلينيكية وأعلى معايير التعليم الطبي، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للاستثمار في مقدمي الخدمة الطبية في مصر، ووفقًا للبروتوكول الموقع بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الصحة والسكان وكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية في ضوء استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم المهني بمصر.

وأكدت زايد -خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحة- أن الاستثمار في مقدمي الخدمةِ الطبية هو أحد أهم الركائز لتحقيق أعلى مستوى من الرعاية الصحية والذي يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هذا الاحتفال يأتي في ظل ظرف عالمي استثنائي وهو جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي علمت العالم أجمع أن الرعايةَ الصحية لابد أن تكون قائمةً على أسس ثابتة وراسخة من التعليم الطبي المستمر، والبحث الإكلينيكي المتقدم.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الاحتفال يُعد تتويجا لجهود بُذلت على مدار عامين كاملين، لإتمام الاتفاق الأهم والأكبر بين وزارة الصحة والسكان وكلية الطب بجامعة هارفارد، حيث انطلق المشروع في شهر ديسمبر عام 2019 بدعم كبير من القيادةِ السياسية، وكانت هناك زيارات متبادلة ونقاشات عديدة بين الجانبين حتى تم توقيع مذكرة التفاهم في القاهرة.

واضافت زايد، أن اتفاق التعاون بين وزارة الصحة والسكان وجامعة هارفارد هو أحد المحاور الهامة التي قامت عليها مبادرةُ السيدِ رئيسِ الجمهوريةِ للاستثمار في مقدمي الخدمة الطبيةِ في مصر، موجهة الشكر لفريق العمل بكلية الطب بجامعة هارفارد وعلى رأسهم الدكتور جورج دالي، عميد كلية الطب بجامعة هارفارد، وأجاى سينج، مساعد عميد كلية الطب جامعة هارفارد للدراسات العليا لما بذلهوه من جهد في تنفيذِ ومتابعة الاتفاق.

ووجهت الوزيرة الشكر لجميع العاملين بوزارة الصحة والسكان واللجنة العليا للتخصصات الطبية، معربة عن تقديرها لما بذلوه من جهود مضنية طوالَ الفترةِ السابقةِ لإتمام الاتفاق والبدء بتفعيله واتخاذ الخطوات التنفيذية لمختلف البرامج التدريبية والدراسية التي شملها الاتفاق، كما وجهت الشكر إلى وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، لدعمها للاتفاق الهام نحو تعليم طبي أفضل في مصر.

وفي نهاية الجلسة الافتتاحية قامت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وكل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، بتسليم الشهادات إلى الخريجين الأوائل على الدفعة، والتقاط صور تذكارية مع الخريجين، معربة عن فخرها واعتزازها بكل ما بذولونه من جهد وما سيقدمونه في المستقبل.