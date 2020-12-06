شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصل إلى باريس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، إلى مطار أورلي بالعاصمة باريس في أولى أيام زيارته الرسمية إلى فرنسا. وصول الرئيس السيسي إلى مطار أورلي بالعاصمة الفرنسية باريس وصول الرئيس السيسي إلى مطار أورلي بالعاصمة الفرنسية باريس وصول الرئيس السيسي إلى مطار أورلي بالعاصمة الفرنسية باريس وصول الرئيس السيسي إلى مطار أورلي بالعاصمة الفرنسية باريس الوضع في مصر

اصابات 118,014

تعافي 103,324

وفيات 6,750

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