مصر تؤكد ثبات موقفها الداعم للشعب الفلسطينى وإنهاء الاحتلال وفقا للشرعية الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصر ثبات موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وللحقوق الوطنية الفلسطينية والحق في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وفقا للشرعية الدولية.. مجددة دعمها للجهود المبذولة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة من خلال انتخابات ديمقراطية.
جاء ذلك خلال لقاء السفير المصري لدى فلسطين طارق طايل، اليوم الأحد، مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.
وأطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح - خلا اللقاء - السفير المصري على آخر المستجدات السياسية.. مؤكدا عمق العلاقات التي تربط البلدين، ومشددا على حرص القيادة الفلسطينية على التنسيق الدائم مع القيادة المصرية في كافة التحركات الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية.
واستعرض الرجوب والسفير طايل آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، خاصة ملف المصالحة الوطنية، حيث ثمن المسؤول الفلسطيني الجهود التي تبذلها مصر في دعم القضية الفلسطينية، وتذليل العقبات التي تقف في طريق إتمام المصالحة وتحقيق الشراكة الوطنية من خلال انتخابات وطنية شاملة، تهدف لتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني.
وأعرب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح عن خالص تهنئته للسفير طايل بمناسبة توليه مهامه سفيرا لمصر في فلسطين، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة.
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