شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية تنشر فيديو بعنوان "ابدأ بنفسك" بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأحد، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو بعنوان "ابدأ بنفسك". ويحتفي العالم في التاسع من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد، إذ يعد الفساد من أخطر القضايا التي تواجه الدول، فهو أداة قد تعطل حركة التنمية الاقتصادية والسياسية وتحقيق حالة من عدم الاستقرار، لكافة المؤسسات، لذلك كان لابد من زيادة الوعي بخطورة الفساد من أجل مكافحته.

وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر عام 2003م اتفاقية مكافحة الفساد، ودخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2005م، حيث تعد هذه الاتفاقية متعددة الأطراف تتفاوض بشأنها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتضم 71 مادة مقسمة إلى 8 فصول على أن تقوم الدول الأطراف بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد، والتي قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات.

وتهدف هذه الإجراءات إلى منع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي، وتوفير آليات قانونية فعالة لتبادل المعلومات وآليات تنفيذ الاتفاقية لمكافحة الفساد.