شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات «الميد تيرم» بفرع الجامعة المصرية للتعليم الالكتروني بجنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن امتحانات الميد تيرم بفرع الجامعة المصرية للتعليم الالكتروني بجامعة جنوب الوادي بقنا تسير وفق الاجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب باللجان وتتم في هدوء وتنتهى يوم الخميس المقبل بكليتي الحاسبات ونظم المعلومات وكلية ادارة الاعمال.

وأشار الدكتور عماد على، منسق الجامعة المصرية للتعليم الالكتروني بقنا، أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات في كلية الحاسبات ونظم المعلومات بالفرقة الاولى 80 طالب وطالبة وبالفرقة الثانية 20 طالب وطالبة وعدد طلاب كلية ادارة الاعمال 15 طالب وطالبة بالفرقة الاولى و28 طالب وطالبة بالفرقة الثانية وتجرى الامتحانات بنظام الثلاث فترات في الفترة الصباحية وفترتين في الفترة المسائية.