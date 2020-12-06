شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يجتمع بأعضاء غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة استعدادات «إعادة النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إجتماعاً مع أعضاء غرفه العمليات الرئيسية بالديوان العام، والمُشكلة من كافة الجهات المعنية، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطى الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات، وذلك للاطمئنان على الاستعدادات النهائية لجولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب 2020، والمقرر إنطلاقها غداً الإثنين وتستمر على مدار اليومين.

بدأ المحافظ الإجتماع بتوجيه الشكر لأعضاء غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وغرف العمليات الفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء ،والتي إستطاعت متابعة سير العملية الانتخابية في جولتها الأولى لحظة بلحظة وتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

شدد المحافظ على أعضاء الغرفة بالتواصل مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمتابعة الإنتهاء من تجهيز المقار الانتخابية وتأمينها وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمام الجهات المنوط بها الإشراف على العملية الإنتخابية ،وكذلك الإطمئنان على الإنتهاء من تجهيز أماكن مبيت قوات التأمين التابعة للقوات المسلحة والشرطة، ليخرج المشهد الإنتخابي في جولة الإعادة بصورة مشرفة تليق بمحافظة الشرقية.

أكد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل اللجان الإنتخابية ،والتأكد من توافر كافة الاحتياجات الإدارية داخل المقار الإنتخابية، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام اللجان الإنتخابية وتحديد علامات للناخبين للوقوف عليها والإدلاء بأصواتهم ،مع مراعاة المسافات البينية للحد من التجمعات.

وقال المحافظ أن المشاركة في الإنتخابات يُعد واجباً وطنياً واستحقاقاً دستورياً، وحق من حقوق الإنسان يتطلب مشاركة الجميع لإستكمال النهج الديمقراطي الذي تنتهجه البلاد، والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

أكد محافظ الشرقية أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، في حاله انعقاد دائم وتواصل بشكل مستمر مع غرف العمليات الفرعية، لتذليل أي عقبات أو مشكلات خلال يومي الإنتخابات.

وفي نهاية الإجتماع طالب محافظ الشرقية المواطنين بالنزول والمشاركة في العملية الإنتخابية والإدلاء بأصواتهم، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في محافظه الشرقية 4 ملايين و427 ألف و375 ناخب وناخبة، يدلون بأصواتهم أمام 1597 لجنة فرعية بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة.