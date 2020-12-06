شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران»: تخصيص 5 طائرات لجلب لقاح فيروس كورونا من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ان طائرات شركة مصر للطيران للشحن جاهزة لنقل لقاح فيروس كورونا، وقمنا بإضافة طائرتين من طراز 777 كانوا خارج التشغيل وسنعمل على عودتهم إلى الخدمة خلال أسبوعين وبالتالي يصل عدد الطائرات الخاصة لنقل لقاح فيروس كورونا إلى 5 طائرات.

وأضاف زكريا خلال تصريحات صحفية على هامش الجولة التفقدية لوزير الطيران المدنى لمشروع المشاية الكهربائية بمطار القاهرة، الأحد، أن أي مكان سيتم التعاقد معه لجلب لقاح فيروس كورونا متمثلا في وزارة الصحة فنحن جاهزون للسفر وجلب اللقاح، لافتا إلى ان اللقاح سيتم وضعه داخل حاويات مجهزة ومبردة للحفاظ على درجة البرودة اللازمة لنقل اللقاح.

وأوضح أن حركة الطيران الآن تتراوح بين 30% إلى 40% مقارنة بعام 2019 لافتا إلى انه يأمل في ظهور لقاح فيروس كورونا وانتشاره وبالتالي حركة الطيران ستعود إلى طبيعتها.

وتابع زكريا ان مصر للطيران لديها ساحة مبرة جاهزة في قرية البضائع وتستوعب جميع الكميات من اللقاح حتي يتم توزيعها على الجهات المختصة.

وكشف رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران قيمة الإيجارات والأقساط الخاصة بقروض الطائرات التي تسددها الشركة شهريا موضحا أنها تقدر بنحو 30 مليون دولار، مؤكدا على التزام الشركة بسداد كافة القروض الخارجية.

وأكد رئيس الشركة أن مصر للطيران ملتزمة بسداد أقساط القروض والإيجارات في مواعيدها بالرغم من الظروف التي تمر بها بسبب تداعيات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن قيمة قرض الـ 3 مليارات التي حصلت عليها الشركة من بنكي مصر والبنك الأهلي يتم استخدامه في سداد قروض وإيجارات الطائرات للشهور المقبلة.

وأضاف أن نسبة الإشغال على طائرات مصر للطيران وصلت حاليا إلى 60%، لافتا إلى أن هذه النسبة تعادل حوالي 40% من نسبة تشغيل العام الماضي على جميع الرحلات، متوقعًا سرعة تعافي صناعة النقل الجوي طبقا لمؤشرات حجز التذاكر وإقبال الركاب على السفر، بعد توقف حركة الطيران منذ منتصف شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.